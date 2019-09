Cagliari-Hellas, le formazioni ufficiali: Simeone e Stepinski là davanti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alle ore 18, alla Sardegna Arena, scendono in campo Cagliari ed Hellas Verona per la partita inserita nel calendario della 6^ giornata di Serie A. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori. Maran si affida ancora a Simeone là davanti, affiancato da Joao Pedro mentre il match-winner del San Paolo, Castro, sarà designato a girargli attorno. Nell'Hellas c'è Stepinski a guidare l'attacco scaligero, con Verre preferito a Pessina da Juric per girare alle sue spalle.

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Castro; Joao Pedro, Simeone.

A disposizione: Aresti, Rafael, Lykogiannis, Pinna, Walukiewicz, Birsa, Deiola, Ionita, Nainggolan, Oliva, Cerri, Ragatzu.

Allenatore: Rolando Maran.

Hellas (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Dawidowicz, Gunter; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Zaccagni, Verre; Stepinski.

A disposizione: Berardi, Radunovic, Vitale, Henderson, Pazzini, Kumbulla, Danzi, Salcedo, Pessina, Empereur, Tutino, Adjapong.

Allenatore: Ivan Juric.