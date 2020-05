Cagliari, i dubbi sul protocollo influiscono sull'inizio del ritiro

Buonsenso, unità e volontà di finire una stagione il cui destino, giorno dopo giorno, diventa sempre più incerto. Nelle sue dichiarazioni di giovedì sera il patron del Cagliari Tommaso Giulini ha dettato la linea del club, facendosi portavoce anche delle istanze altrui: si riprendano subito gli allenamenti di gruppo e sì al modello tedesco, con la quarantena del singolo giocatore e non di tutta la squadra, insieme a un ritiro dalla durata contenuta. La volontà dei rossoblù è chiara, con l'intenzione di riprendere dall'inizio della prossima settimana con gli allenamenti, dopo gli esiti del secondo esame con tampone molecolare da sottoporre alla rosa nella giornata di lunedì. Ma a fungere da spada di Damocle sulle intenzioni del club è, inevitabilmente, la totale incertezza che regna sovrana nel calcio italiano, con il gioco a scaricarsi le responsabilità da parte degli attori in campo, con ovvie e legittime rimostranze da parte di chi, in caso di nuovi contagi da Covid-19, dovrebbe gestire la patata bollente dell'eventuale nuovo stop. Giulini ha parlato di "regole rigide che tutelino la salute di tutti, ma che permettano una reale ripresa delle attività", sottolineando una volta di più quanto sia necessario un accordo tra il governo e il mondo del calcio.

No a stanze singole e sì agli allenamenti di gruppo: sono due elementi su cui il Cagliari punterebbe per una ripresa immediata con l'attività agonistica nel centro di Asseminello. Con questa formula il club potrebbe gestire "in casa" la fase di ripartenza, senza doversi rivolgere a strutture esterne per il ritiro. Una scelta che, a livello di gruppo, potrebbe essere molto utile per creare il giusto amalgama tra calciatori e il "nuovo" staff tecnico diretto da Walter Zenga. Sempre che, ovviamente, a livello istituzionale si trovi il tanto agognato accordo...