Cagliari, i colpi ufficiali: conferma Cacciatore. Mattiello per la fascia

© foto di Federico De Luca

Un mercato in entrata, quello del Cagliari, che ancora non ha regalato colpi ad effetto ai tifosi e al tecnico Maran. La cessione di Barella all'Inter ha caratterizzato le prime settimane di trattative ma ora il ds Carli può iniziare a lavorare con maggiore dedizione agli acquisti. In attesa di Marko Rog, trattativa calda col Napoli, mister Maran ha comunque visto la conferma di Fabrizio Cacciatore per la difesa e l'arrivo dall'Atalanta di Federico Mattiello. Nelle scorse ore inoltre è stato perfezionato anche l'acquisto del portiere Vicario dal Venezia che sarà probabilmente girato in prestito al Perugia.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; CACCIATORE, Romagna, Ceppitelli, MATTIELLO; Ionita, Cigarini, Castro; Birsa; Joao Pedro, Pavoletti. All: Maran (confermato).