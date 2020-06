Cagliari, i ko di Oliva e Nainggolan complicano i piani tattici di Zenga

Prima Radja Nainggolan (distrazione al polpaccio), poi Christian Oliva (distorsione alla caviglia). In una settimana Walter Zenga ha dovuto fare i conti con i primi infortuni dopo la ripresa degli allenamenti post lockdown e, per sua sfortuna, entrambi i ko hanno colpito il reparto nevralgico dei rossoblù, proprio quando il tecnico milanese sembrava aver deciso per il 3-5-2. L'uruguaiano ex Nacional si è fatto male ieri e ha dovuto lasciare anzitempo i compagni che si sono allenati alla Sardegna Arena: gli approfondimenti medici stabiliranno l'entità del danno, ma il rischio è che Zenga si trovi a dover fare a meno di due pedine importanti per il suo centrocampo. La duttilità di Oliva, capace di giocare da play o da mezzala di rottura, avrebbe fatto molto comodo al tecnico rossoblù in una mediana che vede partire favoriti Nandez e Pellegrini sulle fasce, con Ionita e Rog ai fianchi di Cigarini. A meno di un recupero in extremis di Nainggolan, che riporterebbe il moldavo in panchina come primo cambio. In realtà, il ko di Oliva aumenta anche le possibilità di rientrare nell'undici titolare per Federico Mattiello: l'ex Juventus sarebbe l'unico quinto di spinta in rosa, alla luce delle sue caratteristiche tecniche. Non è un caso che Zenga lo abbia provato più volte in tandem con Pellegrini, per sfruttarne corsa e spirito di sacrificio.

IN RIALZO LE QUOTAZIONI DI BIRSA – Un altro giocatore "in vista" in queste settimane di allenamenti è certamente Valter Birsa: lo sloveno è stato pubblicamente elogiato da Zenga in passato, e rappresenta il prototipo di calciatore "recuperato". La considerazione di Maran, colui che spinse tanto per averlo dal Chievo a gennaio 2019, andò via via scemando complici i due infortuni al braccio patiti dall'ex gialloblù, che ne hanno certamente frenato la carriera in Sardegna. Anch'egli in grado di svolgere più ruoli, grazie a tecnica ed esperienza Birsa si candida per il ruolo di mezzala, oltre al poter sostituire Cigarini in cabina di regia, anche se il ricambio ideale del play emiliano è certamente il classe 2000 Riccardo Ladinetti, capitano della Primavera rossoblù e, insieme al compagno Carboni (2001) tra i giovani più utilizzati nelle rotazioni tattiche da Zenga.