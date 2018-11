Cagliari, i numeri dopo 10 turni: nessuno corre quanto i sardi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nessuno corre come il Cagliari: in 10 partite i ragazzi di Maran hanno superato i 112 chilometri percorsi, primi in questa specifica graduatoria. Bene i rossoblù di Sardegna anche per quanto riguarda i gol subiti: solo 11, soltanto quattro squadre hanno fatto meglio.

I numeri del Cagliari

Gol fatti (quindicesima in Serie A): 9

Gol subiti (sesta in Serie A): 11

Miglior marcatore (sesto in Serie A): Leonardo Pavoletti 5 gol

Miglior assist-man (quindicesimo in Serie A): Lucas Castro 2 assist

Chilometri percorsi (prima in Serie A): 112,169

Numero di tiri (quindicesima in Serie A): 86

Parate (sesta in Serie A): 34

Numero legni colpiti (quinta in Serie A): 4

Numero legni subiti (settima in Serie A): 3

Percentuale possesso palla (quattordicesima in Serie A): 49,3%

Precisione passaggi (quattordicesima in Serie A): 79,9%

Disciplina (nona in Serie A): 21 cartellini gialli