Cagliari, idea Caputo per l'attacco. Torna in Sardegna il nordcoreano Han

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Nuova Sardegna oggi in edicola fa il punto sul futuro dell'attacco del Cagliari e spiega che il ds Marcello Carli sta pensando a Francesco Caputo dell'Empoli. Sotto contratto con gli azzurri fino all'estate del 2021, ha segnato 16 gol in stagione e non vorrebbe restare in B. Il Cagliari c'è, mentre tornerà in Sardegna anche il nordcoreano Han Kwang-song, così come Alessandro Capello dal Padova anche se il ventitrenne difficilmente resterà alla corte di Rolando Maran.