West Ham a lavoro sul mercato. Dopo i contatti dell’estate Franco Vazquez del Siviglia rimane un obiettivo. Previsti nuovi approcci nelle prossime settimane. El Mudo è un’idea concreta, un nome forte in casa West Ham. Da valutare la disponibilità del club spagnolo, ma il West Ham...

TMW - West Ham, a gennaio nuovo tentativo per Franco Vazquez

23° giallo stagionale per Felipe Melo: "Volevo essere come Sergio Ramos"

Maradona attacca il ct Scaloni: "Non gli farei dirigere neanche il traffico"

River Plate, contatti per il ritorno di Mascherano dalla Cina

Argentina, Scaloni: "Non rispondo a Maradona. Messi? Parlo di presente"

Copa Libertadores, Gremio e River Plate volano in semifinale

Colombia, i convocati per USA e Costa Rica: Cuadrado e Ospina dalla A

Vasco da Gama, Maxi Lopez: "Battere il Botafogo per la tranquillità"

Brasile, primo gol per Alex Sandro: "Un ottimo regalo per mia figlia"

Brasile, Tite: "Vinciamo e non convinciamo, ma c'erano tanti nuovi"

Cile travolto dal Perù in amichevole: 0-3. Solo panchina per Pulgar

Colombia, il prescelto per il ruolo di ct adesso è Nestor Lorenzo

Brasile-Argentina 1-0 in amichevole. Decide l'interista Miranda al 93'

Secondo quanto riporta PianetaLecce.it, il Cagliari starebbe cercando di prendere Marco Mancosu. Rolando Maran avrebbe chiesto il giocatore del Lecce già per gennaio: Mancosu è legato alla società salentina da un contratto fino all'estate del 2020.

