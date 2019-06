Cagliari, idea Traoré ma il giocatore è vicino al Sassuolo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Visto sfumare l’arrivo di Rade Krunic dall’Empoli, il bosniaco andrà al Milan, il Cagliari punta un altro calciatore in uscita dal club toscano come Hamed Traoré. L’ivoriano potrebbe arrivare via Juventus, che lo acquisterà per 15 milioni di euro, per giocare con continuità anche se andrà battuta la concorrenza del Sassuolo, altro club interessato al classe 2000, che appare in vantaggio per assicurarsene le prestazioni.