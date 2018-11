© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Jasim Kurtic è la prima opzione per il Cagliari, scrive 'La Nuova Sardegna' per sostituire l'infortunato Castro, calciatore che s'è operato quest'oggi e tornerà a disposizione solo a fine stagione. Però, il club sardo sta valutando per gennaio anche altri nomi: Daniel Bessa (Genoa), Roberto Soriano (Torino), Nicolò Zaniolo (Roma) e Marco Mancosu (Lecce).