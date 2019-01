Cagliari, il Brescia sogna un altro colpo in salsa rossoblù: Marco Sau

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Brescia di Cellino sogna ancora un grande colpo proveniente dal Cagliari dopo aver portato via ai sardi il capitano Daniele Dessena: stando a Sky Sport, l'obiettivo sarebbe Marco Sau, l'acquisto perfetto per dotare Eugenio Corini di una squadra in grado di puntare alla promozione diretta in Serie A. Al momento, tuttavia, le parti sono ancora distanti sull’ingaggio che Sau percepirebbe con le rondinelle.