Cagliari, il dg Passetti: "Avanti con lo stadio. Col Genoa crocevia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mario Passetti, direttore generale del Cagliari, ha parlato a Videolina Sport. Queste le sue parole riportate dal sito ufficiale dei sardi: "Da almeno un paio di partite abbiamo riacquisito la mentalità e il gioco che ci avevano contraddistinto nel girone d'andata, quando avevamo costruito un filotto che non può essere certo casuale. Dobbiamo ripartire dai segnali positivi che stanno arrivando, raramente il Cagliari ha avuto un organico forte così forte. Bisogna essere coscienti di questo, lavorando tutti affinché la squadra sia circondata da quell'ottimismo che ho visto anche ieri allo stadio nonostante l'amarezza. La beffa subita al 94’, non deve deprimerci, ma ci servirà da stimolo per fare ancora meglio: ci deve dare ancora più fiducia e coraggio”.

Adesso la sfida contro il Genoa.

"Una stagione è fatta di momenti che possono incanalarla, penso che la partita di domenica a Genova rappresenti un bivio molto rilevante. All'andata ci fu la sfida casalinga contro il Bologna, dopo la quale infilammo molti risultati utili. Non c'è tempo per rammaricarsi, non è il momento, serve positività per puntare con forza ai nostri obiettivi".

Come sta lavorando la squadra?

"Rolando Maran, con il suo staff, è attentissimo al dettaglio, tutto quello che succede in campo è oggetto di analisi e ovviamente studieranno quello che è successo contro il Parma. A volte i numeri parlano chiaro, ci sono state 11 occasioni da gol nitide, prima creavamo meno e concretizzavamo tanto, quasi tutto. Questa è la strada giusta, il nostro Direttore Sportivo Marcello Carli ha spesso ribadito come la testa vada impostata allenamento dopo allenamento, credo sia la mentalità più opportuna".

Cosa pensa del momento della squadra?

"Joao Pedro sta avendo un rendimento eccezionale, merito del suo lavoro e dell'intuizione del mister che gli ha disegnato una posizione molto congeniale. Simeone garantisce un sacrificio enorme, a volte perde lucidità ma ieri è stato puntuale al momento giusto. Nainggolan è un leader, eravamo certi che avrebbe fatto bene e i tifosi stanno vedendo realizzata la loro grande speranza estiva. La difesa? Penso sia giusto parlare di fase difensiva, si lavora col collettivo, sul mercato nessuno poteva migliorare davvero il nostro organico, abbiamo un reparto e una squadra forte: Luca Ceppitelli e Fabio Pisacane sono calciatori di livello e dal rendimento costante, non hanno pari; Klavan è un difensore di caratura internazionale, artefice di un’ottima stagione. Walukiewicz è un giovane molto interessante, uno degli elementi con la miglior prospettiva a livello internazionale”.

Come procede il nuovo stadio?

"L'approvazione del piano guida del quartiere Sant'Elia era fondamentale affinché potessimo procedere con la progettazione definitiva, che adesso stiamo preparando. Procedono le interlocuzioni con Comune e Regione, è in corso un dialogo estremamente positivo perché c'è grande senso di concretezza e intenzione di procedere con tempistiche certe. Una volta presentato il progetto definitivo sarà sottoposto a parere tecnico, così da procedere al bando di gara per definire chi dovrà eseguire i lavori".