Cagliari, il dg Passetti: "Lopez uomo giusto per portarci fuori dai guai"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mario Passetti, dg del Cagliari, ha parlato a Premium Sport a pochi minuti dalla delicata partita contro la Roma: "Bisogna avere umiltà ma anche la voglia di fare la partita. C'è delusione, senz'altro, ma non rassegnazione. Sta a noi dimostrare che ce la dobbiamo giocare fino in fondo e tutto andrà poi di conseguenza. Normale che dopo la prestazione di Genova ci siano state riflessioni ma la linea del presidente era andare avanti con Lopez a prescindere dai risultati e così abbiamo fatto. Non c'è persona migliore per portarci fuori da questa situazione e e siamo convinti. Barella? Non siamo toccati da questa preoccupazione, la nostra unica priorità è mantenere la Serie A".