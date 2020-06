Cagliari, il dg Passetti: "Per la nostra stagione non c'è una spiegazione unica"

vedi letture

Il direttore generale del Cagliari Mario Passetti si è soffermato ai microfoni di Sky Sport per fare un punto pochi minuti prima del match contro la SPAL: "I contratti oltre il 30 giugno? Nainggolan è l'emblema di tutto questo periodo. Come Lega abbiamo imposto la parola d'ordine del buonsenso. Tutti lo condividiamo e c'è grande consenso sul fatto che i giocatori possano concludere la stagione nella loro squadra attuale. Non vedo problemi su questo".

Come l'hanno presa i giocatori?

"I giocatori tutti hanno capito benissimo il meccanismo. Si parla di una stagione sportiva che durerà 14 mesi invece di 12. Ma ricordiamoci che è una fortuna poter parlare di questa stagione".

La stagione del Cagliari?

"Non c'è una spiegazione unica. Siamo partiti forte grazie all'entusiasmo e poi in alcune partite è mancata un po' di fortuna. Probabilmente l'esperienza non ci ha aiutato. Ora mancano 12 partite: questa stagione non è finita e i bilanci si faranno alla fine. Comincia un nuovo campionato e vorrei rispondere a questa domanda tra un mese".