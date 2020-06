Cagliari, il ds Carli: “Mai sentito nessuno del Torino per João Pedro”

vedi letture

Marcello Carli, direttore sportivo del Cagliari, ha parlato a Torinogranata.it in merito alle voci di un interesse granata per Joao Pedro in vista della prossima stagione: "Il Torino non l’ho mai sentito e per noi João Pedro è un giocatore top e in questo momento non abbiamo nessuna trattativa con il Torino, questa è la verità. Noi in società non abbiamo sentito nessuno e non è un problema perché João Pedro ce lo teniamo bello stretto”.