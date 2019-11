Cagliari, il ds Carli: "Sia io che Maran siamo già in una grande squadra"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Non ci aspettavamo di essere dove siamo, sarebbe da sciocchi e presuntuosi affermare il contrario". Marcello Carli, direttore sportivo del Cagliari, è intervenuto a Radio Sportiva commentando il bellissimo inizio di stagione della squadra: "Dobbiamo viverla serenamente, senza tanti discorsi. I punti li abbiamo fatti sul campo, ce li siamo meritati".

Sulle pressioni: "Chi fa questo lavoro e non vuole pressioni credo che abbia sbagliato qualcosa. Abbiamo subito più pressioni l'anno scorso nel momento più difficile della stagione, bravi il mister ed i giocatori a compattarsi per andare avanti. Abbiamo un gruppo forte, anche chi gioca meno si allena a 1000 all'ora, tenendo la qualità alta".

Su Maran: "Parlo mal volentieri dell'allenatore perché ho paura che me lo portino via. La qualità di mister Maran la vedevo già l'anno scorso, quando ha tirato fuori il massimo nel momento di difficoltà. Gli allenatori bravi risolvono problemi e lui sa farlo. Sia io che Maran siamo già in una grande squadra, non ci manca niente qua a Cagliari. Oggi la situazione è questa, anche se il calcio viaggia velocissimo".