© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marcello Carli, direttore sportivo del Cagliari, ha parlato a Teleradiostereo del presunto rifiuto del calciatore romanista Luca Pellegrini rispetto alla proposta dei sardi: "Pellegrini è un giocatore di grandissima prospettiva, piace a tutti. Alcuni giornali sostengono che il ragazzo abbia rifiutato il Cagliari? Per rifiutare bisognerebbe averlo richiesto. Se mi chiede di Luca Pellegrini, le rispondo che è un giocatore forte, ma non è questa la nostra priorità. Può essere una possibilità per gennaio? Non lo so, abbiamo altre cose in testa al momento".