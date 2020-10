Cagliari, il ds Carta pesa il mercato: "Manca un terzino destro, ma la rosa è di valore"

"Il bilancio è assolutamente positivo, anche se abbiamo una rosa numerosa: siamo a 31 giocatori, quindi questo potrebbe creare difficoltà. Sono arrivati giocatori di assoluto valore". Il direttore sportivo del Cagliari, Pierluigi Carta, parla così in conferenza stampa (al fianco del neo arrivato Ounas) delle operazioni estive del club: "Cosa ha detto Di Francesco al termine del mercato? Manca un terzino destro, questo è chiaro: tutte le decisioni saranno prese insieme al mister. Ci devono essere i presupposti tecnici perché queste operazioni vengano fatte, ma devono essere innesti funzionali. Ci sono altri mercati aperti come quello svizzero e russo, stiamo alla finestra ma mi sembra che siano situazioni "rigide" come quello italiano. Ounas non deve essere un'operazione da sottovalutare".

