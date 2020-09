Cagliari, il ds Carta: "Tripaldelli? Incarna lo stereotipo di giocatore che vogliamo"

A margine della presentazione dei due nuovi acquisti Zappa e Sottil, il ds del Cagliari, Pierluigi Carta, ha parlato anche di altre trattative di mercato: "A che punto è la trattativa per Tripaldelli? Lui incarna lo stereotipo di giocatore che noi vogliamo, siamo in trattativa. Ma ora dipende anche da fattori che sono estranei al Cagliari al momento. Se arriverà saremo entusiasti perché è un ragazzo con futuro e che può fare molto bene qui a Cagliari. Sul mercato aggiungo: è un mercato strano, può uscire chiunque. Non abbiamo richieste particolari, magari in altri momenti ce ne sarebbero state di più, magari anche per giocatori come Joao Pedro".

