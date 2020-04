Cagliari, il fondo di Giulini per i 50 anni dallo scudetto: "Orgoglio e fierezza di un popolo"

In occasione del cinquantesimo anniversario dello scudetto del Cagliari, l'attuale presidente del club sardo Tommaso Giulini ha voluto scrivere un fondo per celebrare l'avvenimento. Di seguito uno stralcio: "La Sardegna, sino a poco prima ritenuta nell’immaginario collettivo una terra lontana popolata da banditi sanguinari, veniva identificata con una squadra che aveva spezzato gerarchie consolidate, mettendo in campo coraggio e un gioco brillante. Un gruppo straordinario, composto da campioni assoluti, impreziosito dalla presenza del miglior attaccante italiano di sempre, Gigi Riva. Senza dimenticare il contributo di un uomo geniale come Scopigno, “Il filosofo”, e di colui che aveva costruito questa squadra pezzo per pezzo, il direttore generale Andrea Arrica. A distanza di mezzo secolo, l’identificazione tra la squadra e l’Isola continua e prosegue anche il rapporto d’amore tra il club e Gigi, che ha accettato nel dicembre scorso la carica di presidente onorario. Lo scudetto, i sardi nel loro cuore non hanno mai smesso di festeggiarlo. È una celebrazione trasmessa da padre in figlio, attraverso il susseguirsi delle generazioni; oggi chi non ha vissuto direttamente le gioie di quel 1970 sente che un pezzetto dell’impresa appartiene un po’ anche a lui. Un orgoglio di popolo esibito con fierezza, con la legittima soddisfazione di possedere qualcosa di unico.

In questi giorni difficili e incerti, insieme alla speranza di poter tornare a vivere presto delle emozioni del calcio, diventa ancora più dolce abbandonarsi al flusso dei ricordi. Di un volo di Albertosi a togliere il pallone dall’incrocio, di una fuga palla al piede di Nené o di una rovesciata di Riva, come quella sfoderata a Vicenza, il 18 gennaio 1970. Un capolavoro di tecnica, acrobazia, coordinazione e potenza, il paradigma di quella vittoria: una squadra che, sostenuta dalla sua gente, ha osato arrampicarsi sino alle soglie del cielo per realizzare l’impossibile.