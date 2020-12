Cagliari, il Karagumruck ha puntato Cerri: se parte lui Pavoletti può restare in Sardegna

Secondo quanto riporta il sito della Gazzetta dello Sport, da Cagliari alla fine potrebbe non partire Pavoletti, ricercatissimo da tanti club in A, dal Benevento al Genoa, passando per la Fiorentina e addirittura la Juventus, ma bensì il suo compagno di reparto al Cagliari Alberto Cerri. La giovane punta sta trovando pochissimo spazio e per questo potrebbe essere ceduto. Lo hanno cercato anche in Turchia, in particolar modo il Karagumruck, che ha già tesserato altri italiani come Bertolacci, Viviano e Borini negli scorsi mesi.