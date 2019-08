Cagliari, il ko a Cragno rovina un mercato da big

Un tuffo per evitare un gol su punizione, poi il dolore e l'infortunio. Il ko subito da Alessio Cragno nell'amichevole di metà settimana a Istanbul contro il Fenerbahce è il classico imprevisto che va a rovinare il momento d'oro vissuto in casa Cagliari, fatto dagli arrivi in rapida successione di due top player come Nainggolan e Nandez. Un fulmine a ciel sereno, che priverà Rolando Maran di uno dei pilastri del suo undici: un problema alla cuffia dei rotatori, che potrebbe costringere il portiere fiorentino a uno stop che gli porterebbe via la prima parte della stagione. Un pensiero in più, probabilmente, per Marcello Carli, al momento impegnato su diversi fronti. In entrata il direttore sportivo rossoblù lavora sugli arrivi di Luca Pellegrini (prestito secco dalla Juventus) e un attaccante, tra il favorito Simeone (Fiorentina), con le opzioni Ounas (Napoli) e Defrel (Roma), con l'argentino particolarmente gradito alla dirigenza. In uscita, invece, ballano sempre i soliti nomi: in pole per lasciare Cagliari sia Diego Farias (fatta ormai col Lecce) che Bradaric, dopo la cessione di Pajac al Genoa e del baby Biancu (Olbia).

CRAGNO KO – Dopo l'ufficializzazione nel pomeriggio di ieri dell'affare Nandez, resta l'incognita sul possibile arrivo di un nuovo portiere per sostituire Cragno. A disposizione di Maran resta una coppia di sicuro affidamento, formata da Rafael e Aresti, con il baby Ciocci (classe 2002) a fare da terzo: il tecnico trentino potrebbe decidere di affidarsi a loro due, a seconda della durata dell'indisponibilità dell'ex Lanciano e Benevento, oppure chiedere al diesse Carli di fare uno sforzo in più per portare a Cagliari un altro elemento. Sulla piazza restano gli esperti Sorrentino e Puggioni, entrambi svincolati, a meno di un ulteriore investimento: ipotesi in verità improbabile, dopo l'acquisto di Vicario (22) dal Venezia, ora in prestito al Perugia per fare esperienza. Ieri sera il Cagliari ha detto la sua sulla situazione: 15 giorni di fisioterapia con tanto di tutore, poi un nuovo controllo. Solo allora, a circa una settimana dalla fine del mercato, verrà presa una decisione.