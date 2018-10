Cagliari, il Leicester piomba su Alessio Cragno

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non solo le big di Serie A, anche in Premier League è iniziato a circolare il nome di Alessio Cragno. Come riporta Sportmediaset, infatti, sul portiere del Cagliari avrebbe messo gli occhi in particolare il Leicester. Il classe '94, autore anche oggi di un'ottima prestazione contro il Bologna, sarebbe stato osservato già più volte dagli scouts delle Foxes.