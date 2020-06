Cagliari, il redivivo Olsen griffa la prima gioia rossoblù di Zenga

Dal gol di testa di Cerri alla parata su Cerri. È strano come le ultime due vittorie del Cagliari vedano come protagonista l'aitante centravanti parmense, ma è andata proprio così: fu proprio l'ex numero 9 rossoblù a firmare il 4-3 casalingo contro la Sampdoria, ultimo successo dell'era Maran, datato lo scorso 2 dicembre. Dopo mesi di attesa, per ritrovare i tre punti gli isolani hanno aspettato di incontrare nuovamente la punta arrivata quasi due anni fa dalla Juventus per ben 10 milioni di euro, che ieri però vestiva la maglia della Spal di Gigi Di Biagio. Sul finale di gara, il grande ex (insieme al Pata Castro) ha avuto l'occasione di rovinare la festa a quelli che fino a qualche mese fa erano i suoi compagni, ma ha trovato sulla sua strada Robin Olsen. Una parata di puro istinto, quella del portierone svedese, che ha opposto il petto alla deviazione a botta sicura dell'ariete spallino, prima che Petagna sparacchiasse la respinta sopra la traversa. Il punto esclamativo su una prestazione di sostanza, per uno che i rumors di mercato danno in partenza da Roma (destinazione estero) al termine della stagione.

DUE TITOLARI – In tanti, alla diffusione delle formazioni ufficiali di Spal-Cagliari si sono domandati il perché della scelta di Zenga: Cragno in panchina, Olsen titolare. Fuori uno dei gioielli rossoblù, tra i pochi a salvarsi a Verona per dar spazio a un giocatore in prestito secco. Eppure il buon Walter lo disse fin dal suo primo giorno in rossoblù: "Meglio avere 3 portieri affidabili tra cui scegliere piuttosto che non averne", le parole dell'Uomo Ragno in sede di presentazione. E Olsen ha lavorato sempre in silenzio, anche dopo il ritorno in Sardegna dalla Svezia, per farsi trovare pronto. La dimostrazione è arrivata ieri, con la parata di petto che ha salvato il risultato e ha consentito al suo Cagliari di portar via i tre punti dal Mazza. "Perché ha giocato Olsen e non Cragno? Perché guardo alle cose in settimana e al bene della squadra. Fosse per me, li farei giocare entrambi", ha detto Zenga nel postpartita di Ferrara, lasciando intendere come eventuali gerarchie tra i pali rossoblù siano da considerarsi azzerate. E se lo dice l'Uomo Ragno c'è da fidarsi...