Cagliari, il saluto di Olsen: "Orgoglioso del tempo trascorso qui, auguro il meglio al club"

Robin Olsen saluta il Cagliari. Il club ha deciso di non prolungare il prestito del portiere fino al 31 agosto, con lo svedese che tornerà a Roma prima di essere nuovamente ceduto. Sul suo profilo Instagram Olsen saluta così i tifosi del Cagliari: "È stata una stagione lunga e particolare fino alla fine. Sono orgoglioso del tempo trascorso qui: mi mancheranno i tifosi e i miei compagni di squadra. Sarò sempre riconoscente per l’affetto e per il sostegno ricevuti. Al Cagliari auguro buona fortuna per il resto della stagione.