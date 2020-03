Cagliari, il sogno per la difesa è Maksimovic. Dubbi sulle corsie esterne

Il Cagliari sta approfittando dello stop forzato per ridisegnare la difesa che verrà. Il reparto arretrato rossoblù - sottoline La Gazzetta dello Sport - è finito sotto la lente di ingrandimento negli ultimi mesi: troppi errori, troppe reti subite e, più in generale, la necessità di svecchiare la difesa. Si cerca anche un centrale di esperienza, e il nome che piace è quello di Nikola Maksimovic del Napoli. Profilo difficile però per l’ingaggio alto e perché prima dello stop il serbo ha ritrovato continuità da titolare. L’alternativa è Cistana del Brescia.

Corsie esterne - Dubbi anche sulle fasce con Pellegrini e Mattiello che sono in prestito e con Cacciatore e Lykogiannis che non sempre hanno dato le risposte sperate. Per il ruolo di terzino il Cagliari valuta Sabelli del Brescia e Faraoni del Verona.