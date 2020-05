Cagliari in attesa del protocollo: possibile ripresa ad Assemini a partire da lunedì

vedi letture

Il Cagliari prende tempo, nonostante il via libera da parte della Regione alla ripresa degli allenamenti nei centri sportivi seppur a livello individuale. Il Corriere dello Sport fa il punto sulla squadra sarda e spiega come gli unici giocatori non ancora tornati in Sardegna siano Robin Olsen e Luca Pellegrini: il primo è in Svezia, il secondo a Roma, entrambi dalle rispettive famiglie. La squadra di Zenga, per il momento, prosegue col lavoro da casa ed in attesa di comunicazioni ufficiali in merito al protocollo sarà questa la strada seguita. Stando alla situazione, una comunicazione del genere potrebbe arrivare nel giro di qualche giorno ed il Cagliari, in quel caso, sarebbe pronto a riaprire il proprio centro sportivo a partire da lunedì.