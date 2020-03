Cagliari in caduta libera, Nainggolan fa da parafulmine: il belga garanzia per Maran

Da buon leader dello spogliatoio, Radja Nainggolan si è preso tutte le responsabilità per l'ennesimo passo falso del Cagliari. Al triplice fischio, il capitano è andato a parlare in prima persona con i tifosi, che già avevano più volte manifestato il proprio disappunto durante la partita, invitando i ragazzi di Maran a tirare fuori gli attributi in questo momento di grande difficoltà. Poi, il belga è stato protagonista insieme al tecnico della conferenza stampa: un messaggio forte, di grande unità e di vicinanza a quest'ultimo, finito inevitabilmente nell'occhio del ciclone dopo un inizio di stagione decisamente illusorio.

Caduta libera - Da quarta forza del campionato, il Cagliari è scivolato sempre più indietro in classifica: ora, dopo undici partite senza vittorie, gli isolani si ritrovano nella parte destra della graduatoria. L'incantesimo si è rotto in quell'interminabile recupero che sancì la sconfitta contro la Lazio; ovviamente, parlare solo di questo è riduttivo, come sottolinea anche Nainggolan: "È difficile dare una risposta: purtroppo i risultati sono negativi nonostante l'impegno, credo sia più un problema mentale dato che le vittorie mancano ormai da molto. Ci basterebbe vincere anche 1-0 ma ci serve compattezza". E proprio il centrocampo sembra essere, al momento, il punto debole dei rossoblù: quella coralità, quella determinazione che avevano caratterizzato la prima parte del campionato non ci sono più e hanno lasciato il posto allo scoramento più totale. Nainggolan proverà a fare da collante e a suonare la carica: con il suo fondamentale aiuto, la posizione di Maran potrebbe restare salda ancora per qualche settimana.