Cagliari in crisi, Lopez si gioca il futuro nella gara contro l'Udinese

Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, Diego Lopez, tecnico del Cagliari, si gioca la panchina contro l'Udinese. Ko ieri contro l'Hellas Verona, il presidente Tommaso Giulini ha mandato in ritiro il gruppo sardo da domani e l'uruguaiano si giocherebbe il posto nel corso della prossima sfida. "Non posso dirlo io -spiega Lopez-, ma posso garantire che lavoreremo per uscire da questa situazione. Ci mancano i risultati, è questo il punto e con il Verona non meritavamo di perdere".