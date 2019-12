Cagliari, in uscita tutto ruota intorno a Nandez

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un Cagliari che vola in piena zona Europa ma, dopo le prime 17 giornate, il turnover non è una regola valida per tutti i rossoblù. Chiedere conferma ai vari Walukiewicz, Mattiello, Pinna, Birsa e Deiola: per tutti loro soltanto 173 minuti complessivi, segno evidente della fiducia di Maran nei loro confronti. Ma mentre i sardi sono destinati a una partenza in prestito, per minuti ed esperienza. Sul terzino di Zeddiani è forte l'interesse del Chievo, società amica dei rossoblù come il Venezia, altra possibile destinazione dell'ex Olbia. Per Deiola è sfida tra il Brescia di Cellino e il Benevento, attuale capolista della Serie B, dove il sangavinese raggiungerebbe gli ex rossoblù Sau e Tello. Mentre Walukiewicz dovrebbe restare a disposizione di Maran, difficile che lo stesso succeda anche per Birsa e Mattiello: il terzino farà rientro all'Atalanta, da cui è giunto in prestito a luglio, in attesa di nuova destinazione, mentre per lo sloveno il Cagliari ascolterà eventuali proposte anche se il suo contratto scadrà a giugno. Da definire anche la situazione di Robin Olsen, che contro la Juventus dovrebbe tornare tra i pali dopo aver scontato le quattro giornate di squalifica ma, con il rientro di Cragno dall'infortunio, potrebbe veder drasticamente ridotto il suo spazio. E, nell'anno degli Europei, restare a lungo in panchina potrebbe non essere positivo per lo svedese.

L'URUGUAIANO IN BILICO – Ma la vera domanda in casa Cagliari è: cosa farà Nandez? Sull'uruguaiano si è espresso anche Giulini nelle ultime settimane, negando l'esistenza di un "caso Nandez" e parlando di una situazione contrattuale "a prova di bomba". Ma l'interesse sul giocatore dei club spagnoli (le due di Siviglia e il Valencia) e italiani (Roma e Inter) è reale e il 14 gennaio ci sarà la prima tappa del contenzioso tra l'entourage dell'uruguaiano e il club rossoblù nel tribunale di Cagliari, davanti al giudice Stefano Greco. Se la situazione dovesse diventare complicata, Nandez potrebbe davvero lasciare il Cagliari dopo soli sei mesi in rossoblù, lasciando una casella vuota nel reparto nevralgico di Maran.