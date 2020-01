Cagliari, incidente di percorso preventivabile. Ma da non sottovalutare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Juventus-Cagliari 4-0 (49' Ronaldo, 67' Ronaldo, 81' Higuain, 82' Ronaldo)

Una sconfitta, quella del Cagliari contro la Juventus, che era da mettere in conto alla vigilia. O che almeno non coglie di sorpresa, visti numeri e forza della squadra bianconera. In tanti avevano pensato, immaginato, creduto all'impresa sarda durante il primo tempo dell'Allianz Stadium, terminato 0-0. Ma nella ripresa la Juventus ha messo in mostra l'argenteria e portato a casa un successo fondamentale con un risultato finale largo ed incoraggiante.

Come detto un ko a Torino, in ottica Cagliari, ci può stare eccome. Anche se, risultato a parte, la fragilità della squadra vista nel secondo tempo lascia in eredità qualche perplessità di troppo. Perché dopo una timida reazione a margine del secondo gol juventino la squadra di Maran ha perso la bussola e concesso altri due gol alla Juventus, brava e cinica nel chiudere i giochi anzitempo. E la sconfitta, la terza consecutiva, farà invitabilmente ragionare Rolando Maran. Che nel post partita si è detto tranquillo e sereno, ma che in settimana dovrà toccare i tasti giusti per riprendere immediatamente lo straordinario cammino intrapreso durante gli ultimi mesi del 2019.