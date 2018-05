Cagliari, incontro con De Zerbi: manca l’intesa

© foto di Insidefoto

Un incontro a Milano per conoscersi. Ma niente da fare, al momento. Roberto De Zerbi ha incontrato il Cagliari, il summit - secondo quanto appreso dal nostro direttore Michele Criscitiello per Sportitalia - è stato conosciuto ma non ci sarebbe l’intesa. De Zerbi molto probabilmente non sarà il nuovo allenatore del Cagliari. E Giulini continua a guardarsi intorno...