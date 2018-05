Cagliari, incontro per Sandro: anche la Lazio sull'ex Benevento

© foto di Federico Gaetano

Ieri c'è stato un incontro tra l'entourage di Sandro e il Cagliari che vuole accelerare per superare la concorrenza della Lazio dopo che il riscatto del Benevento è decaduto in seguito alla retrocessione. La partita non è chiusa perché i club interessati sono molti, ma i sardi, oggi, sono avanti alle concorrenti. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.