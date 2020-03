Cagliari, inizia l'era Zenga: "Questa è una città che va amata e va conquistata"

"Un'altra isola, dopo la Sicilia, rossoblù come il Catania e come il Crotone, dunque tante analogie". E' iniziata da poche ore l'avventura sulla panchina del Cagliari di Walter Zenga, chiamato a risollevare le sorti di una squadra dopo il clamoroso crollo di rendimento: "Questa è una città che va amata e va conquistata, perché qui ci vuole veramente tanta passione, impegno e serietà. Il tifoso va riconquistato e portato dalla nostra parte. Non sono qui a chiedere "dateci una mano", come fanno in tanti, ma cercherò io stesso dare una mano a loro a ritrovare l'entusiasmo", le parole dell'ex portiere ai canali ufficiali del club sardo.