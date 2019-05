Cagliari, inserimento per Caputo: l'attaccante piace a mezza Serie A

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la retrocessione dell'Empoli, Francesco Caputo è destinato a essere uno dei pezzi più contesi dalle squadre di medio-bassa classifica nel mercato che va a cominciare. Le 16 reti realizzate in questo campionato hanno attirato le attenzioni di diversi club, tra cui Parma, SPAL e Brescia. Ma non solo, secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna oggi in edicola, si sarebbe fatto sotto con insistenza anche il Cagliari.