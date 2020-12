Cagliari-Inter 1-3, le pagelle: Barella dà il via alla rimonta, Cragno para (quasi) tutto

CAGLIARI (a cura di Niccolò Pasta)

Cragno 6.5 - Primo tempo fuori dal possibile per il portiere del Cagliari che compie sei parate una più difficile dell’altra: salva il Cagliari in ogni modo possibile, ma ha però colpe sui primi due gol dell’Inter: nel primo respinge male al limite dell’area, nel secondo si fa staccare nell’area piccola.

Faragò 6.5 - Inizia faticando contro Perisic tant’è che prende subito un giallo per un intervento in ritardo. Nonostante l’Inter spinga tanto lui sale con l’andare del match, proponendosi con continuità e partecipando alla manovra che porta al gol di Sottil. Dal 68’ Klavan 5.5 - Entra e si perde D’Ambrosio nel finale, per il gol che vale il 2-1.

Carboni 5.5 - Con Lukaku fa grandissima fatica, con il belga che si gira come vuole e sfrutta il suo fisico come perno. Un paio di buone respinte di testa ma gara in apnea. Dall’89’ Simeone sv

Walukiewicz 6 - Rispetto a Carboni regge meglio l’impatto fisico contro Lukaku, ed è molto bravo nei tempi di anticipo. Invalicabile di testa, legge sempre bene i cross dell’Inter.

Lykogiannis 6 - Dalla sua parte Darmian attacca tantissimo, e lo stesso Sanchez si allarga molto spesso nella sua zona. Tanta fatica per arginare la manovra nerazzurra, si fa vedere con continuità in avanti mettendo qualche cross insidioso.

Rog 6 - Ruvido quando necessario, è importante per tamponare la manovra nerazzurra che attacca con molti uomini. Efficace grazie alla sua forza nelle gambe e dinamismo.

Marin 5.5 - Divorato dal centrocampo dell’Inter, il centrocampista dei sardi non riesce ad entrare bene in partita, travolto dall’intensità del centrocampo nerazzurro.

Zappa 6 - Avvio timido, si scioglie a lungo andare. Suo il cross che porta al gol di Sottil, e sempre sua la palla coi giri giusti che Pavoletti non riesce a spingere in porta.

Joao Pedro 5.5 - Il più in ombra dei sardi, fa tanta fatica a lavorare tra le linee, schermato tra Barella e un ottimo De Vrij. Fa tanto lavoro spalle alla porta, ma gli manca il guizzo.

Sottil 7 - Un gol che ricorderà per molto tempo, con una grande coordinazione e splendida precisione. L’esterno ex Fiorentina inoltre spinge con convinzione sulla fascia di sinistra, mettendo in difficoltà Darmian. Esce stremato. Dal 67’ Nandez 5.5 - Al rientro dopo molto tempo, l’uruguaiano non riesce ad entrare bene in gara, nel momento più difficile per i suoi.

Pavoletti 6 - Tanta lotta e un buon lavoro spalle alla porta, “Pavoloso” si divora un gol facile per uno come lui nel finale di primo tempo. Ha però il merito di servire la sponda che porta al gol di Sottil. Lotta tanto ma non basta. Dal 73’ Cerri 5 - Entra bene in partita ma poi si divora il 2-2 tentando una finezza d’esterno.

All. Di Francesco 6 - Il suo Cagliari la incarta benissimo per 70 minuti ma si scioglie come neve al sole nel finale.

INTER

Handanovic 6 - Alla prima occasione il Cagliari lo trafigge, ma lui può farci davvero poco sulla conclusione di Sottil. Per il resto gara attenta sulle conclusioni che arrivano.

Skriniar 6 - Qualche piccola sbavatura ad inizio match ma poi cresce e torna ad essere la garanzia che ci ha abituato a vedere. Preciso anche quando imposta l’azione difensiva.

De Vrij 6,5 - Nel momento iniziale di maggiore pressione del Cagliari salva i suoi deviando in corner una conclusione di Pavoletti. Guida bene la difesa con la sua solita autorità.

Bastoni 6 - Accompagna spesso l’azione sulla sinistra aiutando Perisic. Riesce a controllare con ordine gli attaccati della formazione di Eusebio Di Francesco (Dal 71’ Lautaro Martinez 6 - Dà vivacità all’azione dell’Inter che riesce a ribaltare il punteggio).

Darmian 6 - Duella con Sottil sulla sua corsia di competenza con l’attaccante del Cagliari che prova ad andar via in velocità. Disputa una gara ordinata su entrambe le fasce (Dal 57’ Young 6,5 - Si presenta con una conclusione potente deviata in corner da un super Cragno, spinge spesso sull’esterno).

Barella 7 - Ritorna nella sua città, nella sua terra. Un motorino a centrocampo come sempre. rova il più classico dei gol dell’ex con una conclusione al volo dopo averlo sfiorato con una girata nel primo tempo.

Brozovic 6,5 - La pressione del Cagliari è forte ma lui riesce a districarsi bene nel traffico. Fa densità in mezzo al campo, dà solidità al reparto come sempre sbagliando pochissimo.

Perisic 5,5 - Nota stonata del match. Si fa notare in difesa per buone chiusure ma quando deve pungere sulla corsia trova però Faragò che fa ottima guardia (Dal 46’ Hakimi 5,5 - Partecipa al forcing nerazzurro alla ricerca del gol, ma in certi frangenti crea un po’ troppa confusione. Lascia il campo per un problema fisico Dall’82 D’Ambrosio 7 - Neanche il tempo di annotare il cambio che trova uno stacco di testa sul secondo palo che capovolge il punteggio).

Eriksen 6 - Tornato in campo dal primo minuto dopo un mese e mezzo dove aveva collezionato solo un quarto d’ora complessivo. Conte lo vorrebbe più arretrato ma quando si accende in avanti mette la sua qualità per i compagni (Dal 57’ Sensi 6 - Mezzora buona per il centrocampista nerazzurro che cerca spesso il tiro dal limite senza però essere fortunato).

Lukaku 7 - Usa come sempre il fisico per proteggere il pallone e compiere giocate all’interno dell’area. Ingaggia un duello con Cragno che l’attaccante vince nei minuti di recupero.

Sanchez 6,5 - Entra subito in partita mettendo dinamismo e qualità. Dialoga spesso con i compagni di reperto, sfiora il gol con un colpo di testa chiamando Cragno al grande intervento di piede.

Conte 7 - Serviva una reazione dopo l’eliminazione dall’Europa e reazione è stata. Rabbiosa, come vuole lui. La sua squadra crea tantissimo ma di fronte trova un super Cragno. Poi cambia mettendo una difesa a quattro e il tanto atteso piano B funziona.