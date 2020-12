Cagliari-Inter, tra intrecci di mercato e il sogno Nainggolan ancora vivo

Da Radja Nainggolan a Nicolò Barella, passando per Godin, i rumors sulla coppia Nandez-Cragno e il passato da dirigente interista del presidente Giulini. Cagliari-Inter non è una sfida qualunque nel capoluogo sardo, fin dai tempi di Riva e Boninsegna, quando il match valeva uno scudetto. Ai giorni nostri, invece, l'incrocio tra isolani e nerazzurri significa intesa sul mercato, come si è spesso visto nel recente passato: trattative mai semplici, dal passaggio di Barella fino al prestito di Nainggolan un anno fa, per finire con il trasferimento in Sardegna – senza contropartita economica – del Faraone Godin. A ottobre i tifosi del Cagliari si aspettavano un altro lieto fine, ossia il ritorno (magari a titolo definitivo) del Ninja, sempre più fuori dai piani tecnico-tattici di Antonio Conte. Un tira e molla durato settimane, ma alla fine la rigidità della dirigenza nerazzurra ha avuto la meglio e il belga di origini indonesiane è rimasto a Milano. Chissà, però, che la sfida di domani alla Sardegna Arena non possa essere l'occasione giusta per riallacciare un discorso mai davvero chiuso, nonostante un periodo di generali difficoltà economiche per i club di Serie A ovviamente dovute al momento. La permanenza di Nainggolan non è certo una priorità per Conte, mentre il suo ritorno in rossoblù farebbe felici tutti, dai tifosi al gruppo squadra, Di Francesco in testa.

TORNA IL CHOLITO, MA GIOCA PAVO – Domani ci sarà comunque un ritorno in casa Cagliari ed è quello di Giovanni Simeone: l'argentino si è allenato col gruppo anche ieri, dopo il periodo passato ai box dovuto alla positività al Covid. L'ex viola è uno degli intoccabili di Di Francesco, ma il posto da titolare contro l'Inter sarà ancora riservato a Leonardo Pavoletti, in gran forma nelle ultime due partite giocate. Il livornese ha segnato 3 gol in 5 incontri con i nerazzurri, due dei quali con la maglia rossoblù e, per di più, alla Sardegna Arena: una tradizione abbastanza favorevole per lui, cui si affidano anche i tifosi del Cagliari, desiderosi di un nuovo successo per dare l'abbrivio a livello di morale in vista delle successive tre partite in pochi giorni.