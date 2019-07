© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Jasmin Kurtic (30) nel mirino del Cagliari. Il Corriere dello Sport in edicola evidenzia l'interesse della società sarda nei riguardi dello sloveno, ma la SPAL non ha intenzione di cederlo. Il centrocampista ex Palermo, dunque, dovrebbe proseguire la sua esperienza a Ferrara. Arrivato nel club estense nell'estate 2018, Kurtic ha un contratto valido fino al 2022.