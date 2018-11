Cagliari, Ionita: "Barella è il miglior centrocampista della Serie A"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervista concessa ai taccuini del 'Corriere dello Sport' da Artur Ionita, centrocampista moldavo del Cagliari che non ha dubbi sull'indicare il suo centrocampista preferito della Serie A: "Secondo me il migliore è proprio Barella. Un giocatore completo dal quale anche io, pur essendo più grande di lui, posso imparare qualcosa. Mi piace guardare come si muove in campo e quando ce l'ho come avversario nelle partitelle di allenamento, mi motiva parecchio".

Su Rolando Maran: "Ha un modo di parlare diverso con la squadra e ci ha dato quella spinta in più che poi ci serve sul campo".