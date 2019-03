© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Artur Ionita, centrocampista del Cagliari, ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Chievo. "Sono molto contento per il gol ma soprattutto per questi tre punti importanti per il nostro cammino. Dobbiamo essere più attenti nei primi minuti, dobbiamo ringraziare Cragno per la parata in avvio. Non dobbiamo metterci da soli in difficoltà. Sempre si può migliorare, prima di me c'è la squadra e devo fare tutto quello che dice il mister e naturalmente a tutti piace segnare".