© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Joao Pedro, attaccante del Cagliari, ha parlato così della stagione dei rossoblù in un'intervista al Corriere dello Sport: "È l’anno del Centenario, è importante per tutti, società, città, per noi che scendiamo in campo. C’erano già giocatori forti, ne sono arrivati altri: quando hai una rosa così si creano i presupposti per fare qualcosa di bello".

La felicità per la grande partenza in campionato non è poca, ma il brasiliano chiede a tutti di mantenere l'umiltà: "Siamo quinti, veniamo da sei risultati di fila, è tutto meraviglioso, ma noi dobbiamo rimanere con i piedi per terra. Il campionato è fatto di alti e bassi, siamo all’inizio. Ci sono da giocare 30 partite, dovremo fare il massimo in ognuna”, le principali dichiarazioni del classe 1992.