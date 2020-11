Cagliari, J. Pedro: "So già come esultare contro la Juve. CR7? Tra i migliori della storia"

Joao Pedro, attaccante del Cagliari che dovrà affrontare e provare a fermare la Juventus di Pirlo nel corso della prossima gara di campionato, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport: "Due anni fa mi sono detto che era arrivato il momento di dare di più, volevo alzare il mio livello. Ora ho la mentalità giusta. Alla convocazione col Brasile non ho mai pensato. Devo solo pensare alla continuità di questo periodo. Magari un giorno arriverà il momento di volare alto". Poi in vista della Juve: "E' sempre bello misurarsi con i migliori. Sappiamo quanto sia complicato affrontarli in casa. Ronaldo? C'è poco da dire, lui è uno dei migliori della storia. Mio figlio intanto mi ha già detto come esultare in caso di gol, ma è una sorpresa". Infine sul proprio sogno da calciatore "Lo sto vivendo ora perché sono riuscito a diventare il calciatore che avrei sempre voluto. E so quanto è faticoso arrivare per chi viene come me, dal nulla".