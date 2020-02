Cagliari, Joao Pedro a ritmi da... Zico! E se a lui pensasse anche Tite?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Sono pazzi". Così Joao Pedro, a “Radiolina”, aveva commentato i rumors riguardo un forte interesse del PSG per lui, improvvisamente diventato leader non solo tecnico ma anche di realizzazioni del Cagliari. E guardando i numeri non sembra poi tanto folle l'idea del connazionale Leonardo: l'ultimo brasiliano ad aver fatto meglio del nuovo idolo sardo dopo 22 partite di Serie A, è stato niente meno che Zico, con la maglia dell'Udinese nella stagione 1983/84. Un paragone scomodissimo che però le cifre giustificano: il rendimento del numero 10 rossoblù, esaltato al massimo dal gioco di Maran, che l'ha notevolmente avvicinato alla porta, ma anche e soprattutto dalla presenza di un giocatore generoso come Simeone, in grado di aprire spazi ed evitagli qualche rincorsa difensiva, lo rende appetibile anche per la Nazionale carioca di Tite. In un ruolo dove la competizione non manca di certo (Malcom, Neres, Richarlison e Gabigol, ma anche gli ultimi arrivati Rodrygo, Vinicius e Reiner, oltre ai mostri sacri Neymar, Gabriel Jesus, Firmino e Willian), Joao Pedro può comunque vantarsi un ruolino di marcia superlativo in un campionato difficile come quello italiano.