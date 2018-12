Cagliari, Joao Pedro: "Battere il Genoa per dimenticare la Lazio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante del Cagliari Joao Pedro, intervistato dai canali ufficiali del club, ha commentato così il ko odierno con la Lazio: "Forse è mancata un po' di energia mentale, sicuramente l’approccio da parte nostra non è stato quello di altre volte. Ad una squadra come la Lazio non puoi concedere niente, sapevamo che sarebbero partiti forte e che hanno diversi giocatori di grande qualità, a centrocampo e in avanti. Sono andati sopra di due gol, a quel punto tutto si è complicato. Dispiace perché venivamo da un paio di ottime prove, oggi non è andata bene ma non vuol dire niente: il campionato è lungo, ci sta mettere in conto anche una partita poco felice. Possiamo rifarci subito nel prossimo impegno di mercoledì col Genoa. Sarà una di quelle partite belle da giocare, davanti ai nostri tifosi, un confronto diretto da affrontare con personalità. Il mister è molto bravo nell’affrontare questo tipo di gare. La vittoria ci manca ma la classifica non ci fa paura perché a parte oggi stiamo giocando bene. Tre punti mercoledì potrebbero cancellare questo ko. Ora pensiamo a riposare e a recuperare le energie, da domani inizieremo a pensare al Genoa".