© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il centrocampista rossoblu Joao Pedro ha così commentato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del suo Cagliari per 2-1 contro la Fiorentina, match in cui è tornato al gol dopo un lungo digiuno: "In settimana tutta la squadra mi ha dato tanta fiducia perché sapeva che ero vicino al gol. Prima o poi avrei dovuto segnare, ne ero sicuro. Mancava qualcosa, oggi è andata bene, sapevo che questo momento non era bello ma doveva finire. Se giochiamo così anche in trasferta faremo il salto in più, e dispiace anche a noi fare queste prestazioni solo qui. Sappiamo quale sia la nostra forza, ma finirà anche questa fase qui. Non segnare non è bello, ma ripeto: ero tranquillo anche perché vedevo che facevo le scelte giuste in attacco. Poi con Pavoletti accanto che segna sempre, non fare mai gol ti fa un po' arrabbiare. Sapendo della sua forza cerchiamo di leggere i suoi movimenti sia per le palle lunghe che in area di rigore, lì gli lascio più spazio possibile".