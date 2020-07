Cagliari, Joao Pedro: "In tanti hanno giocato con le infiltrazioni o tornando prima da infortuni"

Joao Pedro, attaccante del Cagliari, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita vinta per 2-0 contro la Juventus. "Sono pronto per un'altra, ho un po' di fastidio e non volevo uscire. Sono quelle gare che tutti vogliono giocare. Potevo rompermi e non uscivo lo stesso. Come ho accennato prima abbiamo dato tutto quello che c'era da dare, in tanti si sono fatti male, sono rientrati prima, c'era chi nonostante il fastidio ha continuato a giocare, con infiltrazioni, abbiamo provato a dare il massimo. È un periodo strano".

Dove può arrivare questo Cagliari?

"È difficile giocare per vincere sempre, sarebbe assurdo fare una grande squadra e arrivare subito lassù. C'è un progetto, un processo, sono arrivati in tanti. Non fai il passo da un anno all'altro, siamo sulla strada giusta, c'è voglia. Bisogna avere pazienza, speriamo l'anno prossimo di continuare".