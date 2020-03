Cagliari, Joao Pedro: "Neymar un amico vero. Io, lui e Coutinho eravamo sempre insieme"

vedi letture

Joao Pedro, attaccante del Cagliari, si è raccontato in diretta su Instagram insieme a Cronache di Spogliatoio. Tra i veri temi toccati, anche quello dell'amicizia con Neymar: "Abbiamo creato un'amicizia vera, dai 14 fino ai 17 anni abbiamo giocato insieme. Poi lui non è stato più convocato con le giovanili. Eravamo sempre insieme io, lui e Coutinho: in viaggio, in ritiro, ovunque. Conosco anche la sua famiglia e sono persone incredibili, meritano tanto. Ricordo che Neymar al Santos in partita segnava sempre due o tre gol, in allenamento ne faceva nove o dieci. Era un'altra persona: lo vedi puntare e scherzare in gara, ma in seduta è totalmente concentrato. Mi spaventava perché le partitelle finiscono solitamente 4-4 o giù di lì, lui invece ne segnava tantissimi. Ogni pallone era un gol. Nella rete contro la Roma, sul lancio, ho pensato al gol di Messi al Mondiale contro la Nigeria: ho detto 'devo stopparla bene e fare come lui'".