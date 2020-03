Cagliari, Joao Pedro: "Proviamo ad aiutare Simeone ma fa fatica... si veste proprio male!"

Joao Pedro, attaccante del Cagliari, si è raccontato in diretta su Instagram insieme a Cronache di Spogliatoio. Tra i veri temi toccati, anche quelli non legati strettamente al calcio giocato: "Lo spogliatoio? Cerco di fare amicizia e far integrare chi non parla la lingua perché ci sono passato anche io. Cerco di aiutare questi giocatori. Sono il primo a prendere in giro chi si veste male: Simeone è il peggiore di tutti, cerchiamo di aiutarlo ma fa fatica. È proprio un tipo che si veste male (ride, ndr). Prima della partita? La vivo bene, mi guardo qualcosa o leggo. Dormo bene, mi sveglio presto e fortunatamente non ho problemi. Sto leggendo un libro brasiliano di mentalità sull'iPad perché qui in Italia non li trovo in portoghese".