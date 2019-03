© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato da Tuttosport, Joao Pedro ha risposto alle domande dei piccoli tifosi del Cagliari. In particolare, il brasiliano ha spiegato la scelta di vestire la maglia rossoblù: "Ricordo come fosse ora il giorno in cui mi arrivò la proposta, all’epoca giocavo in Portogallo (nell’Estoril Praia, ndr). Era una grande opportunità giocare per il Cagliari, significava rappresentare la Sardegna, un popolo. Ne parlai subito con mia moglie, che è italiana, e anche lei era felicissima della possibilità. Insomma, fu davvero facile convincermi: era la scelta giusta e ora ne sono ancora più convinto".