Cagliari, Joao Pedro: "Segnare fa piacere ma se si perde è inutile"

Joao Pedro, centrocampista del Cagliari, ha così parlato dopo il ko dei sardi in casa della Juventus: "Siamo delusi. Sapevamo che era una partita difficile, l’abbiamo affrontata nel modo giusto, ma non è bastato. Segnare fa sempre piacere però se si perde è inutile. Abbiamo giocato una grande gara, avremmo meritato di più. Purtroppo abbiamo commesso un paio di errori che in una partita possono capitare e la Juventus ne ha approfittato. Però la squadra ha tenuto botta, abbiamo fatto vedere di andare avanti nel processo di crescita. Questa prestazione ci dà fiducia anche se rimane la rabbia per la sconfitta. Abbiamo giocato alla pari, siamo andati vicini a portare via un punto. Il mister ci sta guidando bene, le prestazioni sono il frutto del lavoro settimanale. Inutile guardare troppo lontano, bisogna pensare partita dopo partita. Sabato ci aspetta una nuova gara molto importante, sul campo della SPAL: portiamoci le cose buone fatte vedere oggi e da domani saremo concentrati sul prossimo impegno. Gol? Mi è capitato di stoppare bene un pallone che arrivava dal primo palo, mi sono liberato e ho tirato facendo gol. Non era facile. Una rete che dedico a mio figlio, tifosissimo del Cagliari, e a mio padre che oggi compie gli anni".