Cagliari, Joao Pedro torna dopo i sei mesi di squalifica

© foto di Federico Gaetano

Buone notizie per il tecnico del Cagliari Rolando Maran in vista del match contro il Milan in programma dopo la sosta per le nazionali. Il club sardo per la sfida al Diavolo si ritroverà Joao Pedro nuovamente a disposizione dopo il termine dei sei mesi di squalifica per doping. Sul fronte dell'infermeria, invece, per Luca Ceppitelli occorre ancora attendere per il pieno recupero dall’infortunio rimediato contro l’Empoli.